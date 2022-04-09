Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей очередной пресс-конференции заявил, что США являются страной с наибольшей военно-биологической активностью в мире и единственной страной, выступающей против создания приемлемого механизма проверки. Об этом сообщает ChinaNews. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В Женеве в данный момент проходят подготовительные встречи к Конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО). На этом фоне Россия обвиняет США в нарушении Конвенции и ведении незаконной военно-биологической деятельности в Украине, что Соединенные Штаты продолжают отрицать.

Отвечая на актуальные вопросы на своей очередной пресс-конференции, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США являются страной с наибольшей военно-биологической активностью в мире и единственной страной, выступающей против создания приемлемого механизма проверки. Международное сообщество уже давно испытывает серьезные опасения по этому поводу, и связанные с этим вопросы находятся в центре внимания совещаний по теме КБТО. На недавней встрече российская сторона обвинила США в нарушении КБТО и высказала четкие и конкретные опасения.

«Вызывает сожаление, что США до сих пор не ответили прямо, зато неоднократно обвиняли Россию в распространении ложной информации. Сама эта практика не соответствует соблюдению Соединенными Штатами положений Конвенции. Если ситуация с договором о запрещении бактериологического оружия ставится под сомнение, США обязаны сотрудничать и давать разъяснения, которые в конечном итоге должны быть оценены международным сообществом», – заявил Чжао Лицзянь.

По его словам, согласно рабочему документу, представленному США на Конференцию сторон КБТО в ноябре 2021 года, в рамках Проекта по уменьшению биологической угрозы США имеют в общей сложности 336 так называемых «объектов сотрудничества», в том числе 26 в Украине. Однако в так называемом «фактическом документе», обнародованном Минобороны США 11 марта 2022 года, было указано, что в Украине имеется 46 «кооперативных объектов».

«Как у США добавилось сразу 20 «объектов сотрудничества» в Украине за 4 месяца? Не только в этом, но и в другом прежний «рабочий документ» США содержит ошибки, где одна страна упоминается дважды. Таким образом, общее количество 336 также является недостоверным. Международное сообщество вправе поставить под сомнение деятельность США, которые не разъяснили эти противоречия, как и причины, почему они говорят о «ложной информации от России», – отметил Чжао Лицзянь.

Он также добавил, что в июле 2001 года именно Соединенные Штаты внезапно вышли из переговоров в одностороннем порядке, в результате чего результаты семилетних переговоров между всеми сторонами были обращены в ничто, и международное сообщество в то время было в возмущении. На подготовительном совещании к продолжающейся конференции по рассмотрению действия Конвенции подавляющее большинство стран, в том числе союзники США, выступают за возобновление многосторонних переговоров по скорейшему созданию механизма проверки, и только США выражают свою оппозицию.

«Особенность многосторонних механизмов проверки заключается в том, что они на справедливой основе предоставляют всем странам равные права и обязанности. Чего хотят США, так это обвинять другие страны в нарушении договора и по своему желанию осуществлять проверки по «презумпции виновности», но в отношении себя не приемлют никакого мониторинга и проверки» – пояснил Чжао Лицзянь.

Он заявил, что вопрос соблюдения КБТО касается международного мира и безопасности для всех стран и не может быть произвольно определен Соединенными Штатами на основе их собственных «двойных стандартов». Соединенные Штаты, являясь одной из стран-депозитариев Конвенции, должны подавать пример в ее соблюдении, а не быть исключением.

«Мы вновь призываем американскую сторону дать исчерпывающие и конкретные разъяснения в отношении своей военно-биологической деятельности и прекратить свое исключительное противодействие созданию многостороннего механизма проверки, чтобы восстановить уверенность международного сообщества в соблюдении требований КБТО со стороны США», – заключил Чжао Лицзянь.