CD Projekt RED, независимая студия из Польши, дала подробные ответы на самые популярные вопросы фантов о работе и поддержке своих сервисов и игр в Белоруссии и России после того, как полностью приостановила продажи.

Компания не отказалась от слов, которые озвучивала ранее. Все игры, патчи и обновления даже после прекращения продаж будут действовать в обычном режиме.

Также несмотря на то, что игры студии CD Projekt RED сняты с реализации, у пользователей осталась возможность использовать коды для активации, а также создавать новые аккаунты в GOG. Также сохранится возможность получать подарки от друзей в игре.

Представители CD Projekt RED заявили, что продолжат оказывать обычную техническую поддержку российским и белорусским геймерам, а также вести свои паблики в известных соцсетях. Из игр не будут убирать локации, которые уже существуют.