По итогам прошлого года Китай смог стать более крупным производителем мобильных приложений, чем США. Об этом сообщает бельгийский портал Business AM со ссылкой на данные ежегодного отчета консалтингового агентства Data.ai. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Китай стал крупнейшим в мире производителем мобильных приложений по итогам 2021 года, а китайские компании в этой сфере укрепились на ведущих местах. Это означает, что мобильный сектор США впервые в истории потерял лидерство на мировом рынке.

Такие данные приводятся в ежегодном отчете консалтингового агентства Data.ai, отслеживающем финансово-экономические показатели для своего рейтинга 52 крупнейших издателей мобильных приложений по всему миру. Кроме того, в отчете аналитиков рынка были зафиксированы отдельные высокие показатели роста, особенно в отношении игровых приложений и платформ для знакомств.

Первое место в списке ведущих корпоративных производителей занимает китайская компания Tencent. Китай также смог оставить за собой и второе место – благодаря платформе NetEase. Американская компания Activision Blizzard замкнула тройку лидеров.

На последующих местах в корпоративном Топ-10 соответственно расположились: Playrix (Ирландия), Google (США), Zynga (США), ByteDance (Китай), Playtika (Израиль), Match Group (США) и Netmarble (Южная Корея).

«На мировом рынке мобильных приложений в основном доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и, в частности, Китай. АТР представлен в общем списке 33 компаниями из 52. В сумме показателей по отдельным странам лидирует Китай с 17 компаниями, за ним следуют США с 15 компаниями. Япония на третьем месте», – отмечают аналитики Data.ai.

Исследователи напоминают, что и Tencent, и NetEase занимают свои ведущие позиции в мире уже пять лет подряд. «Tencent и далее может рассчитывать на продолжающуюся популярность своего лучшего продукта Honor of Kings», – отмечает Data.ai. «У NetEase игра Fantasy Westward Journey является ключевой опорой ее успеха».

Data.ai также подчеркивает, что издатели мобильных игр, отчасти «благодаря» пандемии и короновирусным ограничениям, добились заметно более высоких результатов за последний год.

Кроме того, несколько ориентированных прежде всего на мобильные игры платформ смогли за год продвинуться вперед более чем на десять мест в рейтинге. Аналитики указывают на такие компании, как CyberAgent (12-е место), miHoYo (14-е место), 37games (25-е место), Kakao Corp (41-е место), Ultrapower (45-е место), Topwar Studio (47-е место) и Stillfront (52-е место).

Эта тенденция в целом продолжается и в первом квартале текущего года. За этот период объем продаж составил 22 миллиарда долларов. Это на 42 процента больше, чем за тот же период два года назад, незадолго до начала глобального коронавирусного кризиса.

Исследователи также указывают на заметные успехи, достигнутые платформами знакомств, такими как Match Group или Bumble. «Такие приложения, как Tinder и Bumble App, смогли повысить свою популярность во время пандемии. Это привело к скачку более чем на десять позиций в рейтинге», – отмечается в отчете Data.ai.