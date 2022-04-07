Новый вид бумаги, который в будущем может помочь сохранить леса, разработали учёные из Сингапура. Они предложили делать бумагу из пыльцы растений. Соответствующая технология уже опробована, образцы бумаги получены, а исследователи уже подали необходимые документы на получение международного патента.

Для создания бумаги пыльцу специальным образом обрабатывают, промывают и высушивают. Частицы, которые могут вызывать аллергию, удаляются. Затем полученный материал вымачивают в уксусной кислоте до такого состояния, что он перестаёт впитывать влагу. В результате получаются листы толщиной всего три сотых миллиметра.

Как уверяют учёные, такая бумага подходит как для записей от руки, так и для печати на принтере. Причём нанёсённые на неё изображения и буквы можно стирать и использовать листы заново до восьми раз.

Сингапурские учёные уверяют, что их изобретение сможет спасти тысячи гектаров леса от вырубки. Производство бумаги из пыльцы, по их словам, более экологично и наносит природе гораздо меньше вреда.