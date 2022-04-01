Читатели издания Daily Mail возмутились из-за выступления Ника Паркера, который выступил по ВВС. Это бывший главком британских сухопутных сил. Об этом пишет РИА Новости.

Паркер рассказал, что НАТО понесла поражение на территории Украины из-за своего блефа. Но по его мнению, ситуацию можно исправить, если создать новый союз из ряда стран – членов НАТО и нанести контрудар по ВС России, чтобы предупредить полный разгром Украины.

Читатели издания не оценили высказывание о поражении Альянса. Они стали выяснять, выигрывает или проигрывает НАТО в итоге.

Комментаторы пишут, что Украина не входит в состав НАТО. Поэтому непонятно, как Альянс, являясь оборонительной организацией, сможет остановить российского президента от вторжения на Украину.

По мнению британцев, НАТО должна защищать свои границы и не вмешиваться в международные конфликты.