Стремительное увеличение стоимости топлива в Англии нанесло серьезный удар по сельскохозяйственной сфере. Фермеры теперь не могут платить за газ, чтобы отапливать теплицы, где выращиваются овощи.

Если взять 2021 год, то на то, чтобы вырастить один огурец, требовались расходы в 25 пенсов, это около 28 рублей. Сегодня же эта сумма увеличилась больше, чем в два раза, и достигает 70 пенсов.

В результате теплицы перестали обслуживать, фермерам это невыгодно с экономической точки зрения. Но отопление – не единственная проблема. Наблюдается дефицит удобрений, цена которых увеличилась втрое, если сравнивать с прошлым годом.

Останутся англичане не только без огурцов, фермеры не смогут выращивать также помидоры, баклажаны и перец.

По мнению экспертов, в стране в ближайшее время начнутся серьезные проблемы с продовольствием.