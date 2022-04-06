Британские врачи с помощью современных технологий смогли определить, что существует множество типов сна. В ходе исследования они применяли смарт-часы и браслеты, которые позволяют определить фазу сна по мелким движениям человека.

В исследовании принимали участие 100 добровольцев, которым во время сна надевали браслеты. Полученные результаты показали, что существуют всего 16 видов сна. Врачи отметили, что люди подразделяются на тех, кто крепко спит, и на тех, кто страдает бессонницей. Эксперты отметили, что есть люди с нерегулярным графиком сна, а есть те, у которых наблюдается фрагментированный и короткий сон.

Также было отмечено, что у страдающих бессонницей тоже разные типы сна. Некоторые люди очень тяжело засыпают и мало спят, а есть те, кто засыпают тяжело, но спят долго.

Эксперты отмечают, что данное исследование очень важно для дальнейших разработок методов борьбы с бессонницей.