Сразу два новых отдельных исследования, обнародованные крупными аналитическими центрами США, отметили увеличение числа стран, стремящихся развивать собственные военно-космические возможности. Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Мало того, что все больше стран спешат развивать противокосмические возможности, но и испытания противоспутниковых технологий в последние годы имеют тенденцию к росту, следует из отчетов по итогам исследований, проведенных Фондом «Безопасный мир» (SWF) и Центром стратегических и международных исследований (CSIS). Оба отчета были представлены на брифинге для журналистов и приурочены к началу Ежегодного космического симпозиума Space Foundation, открывшемуся 4 апреля в Колорадо-Спрингс (США).

«Это возвращение к гонке вооружений, которую мы видели во время холодной войны между США и Советским Союзом. Теперь разница в том, что в поддобном участвует намного больше стран», — сказал Брайан Уиден из SWF.

Тодд Харрисон из CSIS с этим согласился. В частности, по его словам, использование радиочастотного глушения и кибервзломов стало обычными операциями во время политической нестабильности, предконфликтных и конфликтных ситуаций.

Уиден отметил, что из «более 70» испытаний противоспутниковых систем в космосе (различных типов технологий) около 50 были проведены в период с 1959 по 1995 год. После недолгого «окна бездействия» с 2005 года было проведено еще около 20 испытаний. Хотя он тут же пояснил, что отчеты SWF и CSIS основаны лишь на открытых источниках и, таким образом, вряд ли учитывают все.

Оба доклада, однако, сходятся во мнении, что тенденции развиваются в опасном направлении – то есть к большей вероятности того, что либо военные состязания в космосе могут привести к конфликту, либо космическая среда может оказаться под угрозой из-за наземного конфликта.

Одной из наиболее тревожных тенденций, о которой сообщают оба исследования, является увеличение числа стран, стремящихся развивать противокосмические военные возможности. Это стремление сейчас преподносится как «необходимость отреагировать на потенциально враждебные разработки» других стран.

Так, отчет SWF добавил в свой список участников разработки противокосмического оружия три страны: Австралию, Южную Корею и Великобританию. Все они, используя осторожную риторику, «рассматривают создание своих собственных наступательных противокосмических возможностей», – сказал Уиден.

«Этот список стал дополнением к США, России, Китаю, Индии (все эти страны ранее провели разрушительные испытания на орбите своих противоспутниковых систем), а также к Франции, Ирану и Северной Корее», – подчеркивает Breaking Defense.

По словам Кейтлин Джонсон из CSIS, на самом деле нет никакой разницы между якобы «оборонительным» противокосмическим оружием и наступательными платформами для атаки спутников и наземных станций. «Единственная разница – это намерение, стоящее за обладателями этого оружия», – сказала Джонсон.

Теперь «многие страны, которые были «на грани», стали активно поддерживать мораторий на испытания противоспутниковой системы. Ожидается, что ООН проведет заседания по нормам поведения в области космической безопасности в Женеве, предположительно, в мае этого года», – сказала Самсон. По ее утверждению, администрация Байдена в течение нескольких месяцев давала понять, что она, вероятно, поддержит такой мораторий, и есть некоторая надежда на то, что Китай тоже сделает это якобы «из-за российского испытания».

Здесь г-жа Самсон уже откровенно лжет, поскольку официальные лица КНР многократно осуждали за милитаризацию космоса главным образом США, ранее и изредка – Индию, а российские космические программы военной направленности оценивают исключительно как «ответные».

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод основных положений статьи обозревателя Global Times, где сравнивали потенциалы США и России для «космической войны».