Правительственные чиновники США предложили создать альянс в сфере полупроводниковой промышленности с участием США, Южной Кореи и других стран, включенных в орбиту «глобального Запада». Цель состоит в том, чтобы держать под контролем Китай, поскольку он быстро развивается в области производства чипов. Об этом сообщает южнокорейский портал Business Korea. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Соединенные Штаты заинтересованы в формировании с другими союзными странами нового альянса в области производства современных миниатюрных полупроводников. Это предложили представители администрации президента Байдена и он сам с открыто заявленной целью – эффективнее противостоять Китаю, который пока что не является одной из самых технологически развитых стран в этом отношении. Но значение КНР растет и уже становится огромным с точки зрения производственных мощностей, развернутых на своей территории (причем – не обязательно китайских компаний).

«Нынешняя позиция правительства Южной Кореи заключается в том, что это предложение не является полностью приемлемым. Это связано с тем, что две южнокорейские компании управляют ключевыми предприятиями в Китае, который является крупнейшим рынком полупроводников в мире. По данным фирм, занимающихся исследованиями рынка, потребление полупроводников в Китае составляет 299,1 миллиарда долларов США в год, что составляет около половины общемирового объема», – отмечают в Business Korea.

По данным издания, единственный зарубежный завод Samsung Electronics по производству чипов памяти находится в КНР, в Сиане. Ежемесячная мощность завода NAND составляет 265 000 12-дюймовых пластин, что составляет 42% от общего объема производства флэш-памяти NAND компании Samsung Electronics.

Компания SK Hynix производит чипы DRAM в китайском Уси, на долю этого производства приходится 47% общего объема выпуска чипов DRAM компании. Кроме того, подразделение SK Hynix System IC осуществляет перенос своего основного производства в тот же Уси.

Две южнокорейские компании, возможно, столкнутся с ответными мерами со стороны Китая, если правительство Южной Кореи примет идею альянса во главе с США. «Сотрудничество с Соединенными Штатами, конечно, является главным приоритетом, но самый большой рынок также имеет первостепенное значение», – заявил Business Korea неназванный источник в отрасли.

Чешский портал Svět Hardware, освещающий IT-технологии, добавил к информации Business Korea, что США сейчас пытаются заключить антикитайский «полупроводниковый союз» не только с Южной Кореей, но и с Японией и Тайванем, т.е. с самыми крупными странами, которые в настоящее время развивают наиболее передовые технологии производства полупроводниковых микросхем. В частности, издание назвало корпорации TSMC, Intel, Samsung, SK Hynix и Micron.

«Понятно, что эти компании опасаются реакции китайской стороны, если их страны объединят усилия с США в стремлении ограничить прогресс Китая. В то же время КНР уже сталкивается с некоторыми ограничениями, не позволяющими использовать ключевые технологии для разработки современных производственных процессов, но это касается пока что стопроцентно китайских компаний, таких как SMIC и Hua Hong», – отмечает Svět Hardware.