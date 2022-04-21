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Александр Сладков, военный корреспондент, рассказал, что прошедшей ночью около 35 бойцов с «Азовстали» в Мариуполе сложили оружие. Теперь их допрашивают ВС России и Донбасса о текущей обстановке на металлургическом заводе.

На передовой сейчас находится Владлен Татарский, журналист и боец батальона «Восток». Он сообщил, о чем рассказывают украинские военнопленные.

С его слов, все те, кто сейчас на заводе, находятся под командованием батальона Азов (запрещенная в России организация).

Пленные рассказывают, что обстановка жесткая, действия боевиков радикальны и они захватили в плен бойцов украинской Нацгвардии, а также военнослужащих Украины.

Также военнопленные заявили о том, что представители Азова сразу же убивают тех солдат, кто решил сдаться.

Нацисты держат всех в страхе, а из бункера могут выпустить только по их приказу, в этом случае военных отводят на нужные позиции.

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