Новая «умная» Bluetooth-метка Wiliot Pixel2 сочетает в себе и программное, и аппаратное обеспечение, став этапным шагом на пути к переходу от Интернета дорогих вещей к массовому Интернету повседневных вещей. Об этом пишет Forbes. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Интернет вещей (IoT) развивался в течение последнего десятилетия медленно, но неуклонно, и породил огромное количество высокотехнологичного оборудования: метки, датчики и интеллектуальные устройства, подключенные к Интернету.

Недавно представленный bluetooth-маячок Wiliot Pixel2, по сути, представляет собой трехъядерный управляющий «умной» вещью компьютер размером с почтовую марку, которому не нужна батарея и который имеет сразу несколько датчиков для всевозможных параметров: от движения до уровня заполнения, от температуры до влажности и обнаружения несанкционированного доступа. И это – аппаратное обеспечение, которое потенциально может продвинуть IoT от миллиардов «умных вещей» к триллионам.

«Этот компьютер питает сам себя, собирая энергию радиоволн. IoT Pixel – это большой шаг вперед на пути к переходу от Интернета дорогих вещей к Интернету повседневных вещей, или к Интернету триллионов, что, по сути, означает стократное увеличение количества «умных» вещей, которые связаны в сеть», – пояснил вице-президент Wiliot Стивен Стэтлер.

Это – одновременно и программное обеспечение, которое реализует практическую полезность «умной» вещи, и поэтому компания также недавно представила платформу автоматизации без кодирования, которая не только собирает данные с потенциальных миллионов интеллектуальных устройств в своей цепочке поставок, фабрике или магазинах, но и делает их пригодными для использования на корпоративных платформах, которые используются для управления бизнесом и обслуживания конечных потребителей.

По словам генерального директора Wiliot Тала Тамира, IoT благодаря этому перейдет от преимущественных функций «наблюдения и восприятия» к «умозаключениям и автоматизации». Для этого компания выпустила готовые пакеты интеграции и приложения с нулевым кодом для автоматизации связи с коммуникационными платформами, такими как Slack, или платформами бизнес-систем, такими как Salesforce. Вопрос в том, достаточно ли этого.

Пространство платформ IoT переполнено крупными конкурентами от Particle до IBM, решений Amazon, Leonardo, Microsoft и множества других игроков, включая Google и AT&T. Они быстро растут – на 39% в год, чтобы достичь прогнозируемого к 2028 году объема рынка в 53 миллиарда долларов.

Чтобы поднять свои шансы, стартап Wiliot бесплатно лицензирует свое инновационное оборудование Pixel2 производителям смарт-тегов.

«Мы больше не собираемся взимать плату за нашу долю в производстве Pixel. Чтобы ускорить внедрение, мы взимаем плату только за подключение к «облаку» и пограничную обработку, что позволяет начать разблокировать данные, выполнять обнаружение и достигать масштабируемости, которая позволяет иметь, например, сто тысяч «маячков» на «умных» предметах одежды в магазине», – сказал Стэтлер.

Это очень важный шаг, потому что Wiliot Pixel2 – весьма продвинутый продукт, включающий:

3-ядерный чип ARM на частоте 1 МГц;

1 КБ памяти;

работу на улавливаемой энергии от окружающих радиоволн;

датчики температуры, местоположения и другие;

стандарт Bluetooth 5;

10-метровый диапазон дальности действия;

128-битное шифрование.

Wiliot публично не раскрывает стоимость этого тега, кроме как заявляя, что он «дешевый» и «почти бесплатный». Неофициально заявленная «целевая стоимость» – порядка нескольких центов за метку, но сейчас она, по всей вероятности, составляет около доллара.

Цель его бесплатного лицензирования для производства состоит в том, чтобы сделать стоимость разработки в цене конечного продукта почти нулевой. Это, наряду с открытой платформой для разработчиков прикладного ПО со стартовым набором для тестирования всего за 500 долларов, делает внедрение в сферу IoT очень простым и очень недорогим.

И это существенно изменит сам мир IoT. Не только делая его более доступным для запуска и более доступным для масштабирования, но и объединяя его с модными концепциями, такими как метавселенная.

Помимо более прозаических, но, возможно, более полезных вещей, таких как отслеживание продуктов питания для закупки/отзыва или настройка срока годности скоропортящихся товаров (зная, при какой температуре они были отправлены), можно хранить, выставлять и использовать множество параметров управления «умными» вещами. В IoT предстоит многое сделать, прежде чем он станет настолько повсеместным и нормальным, что об этом не статут даже задумываться. Но нечто вроде технологии и платформы Pixel2 кажется необходимым для того, чтобы это произошло.