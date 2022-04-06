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Мощные снегопады в апреле напомнили жителям Санкт-Петербурга о снежном коллапсе в период с 2021 по 2022 год. Ущерб от безответственного подхода Смольного к уборке снега этой зимой оценили в 600 миллионов рублей.

Прокуратура Петербурга указала на ответственность администрации Смольного за некачественную уборку снега. По информации ведомства, чиновники неоправданно занижали стоимость работ по чистке и вывозу снежных масс.

Представление прокуратуры гласит, что нарушения были зафиксированы и в области расходования средств бюджета. В результате, наплевательское отношение администрации губернатора Северной столицы Александра Беглова к процессу уборки снега привело к ущербу в 600 млн рублей.

Примечательно, что выделенные средства не были освоены в полном объеме, так что не исключено, что их могли положить в «карман» чиновники города на Неве.

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