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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нынешнюю стадию решения вопроса обманутых дольщиков «выходом на финишную прямую».

Во время выступления на «часе правительства» в Законодательном собрании Петербурга Беглов объявил о переносе сроков решения проблемы обманутых дольщиков на 2023 год. При этом градоначальник назвал бесчестных застройщиков «жуликами».

Ранее Беглов заявлял, что данная проблема будет закрыта еще в 2020 году. Однако обозначенные сроки были грубо нарушены его командой.

Примечательно, что в ходе своего выступления в ЗакСе петербургский губернатор вовсе оставлял без ответа вопросы о действительно важных городских проблемах. Подобная тактика увиливания уже стала отличительной чертой Беглова.

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