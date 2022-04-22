Поддержка для IT-сектора со стороны Смольного придет минимум через полгода. Такое мнение выразил руководитель Pitch Александр Лебедев.

Глава компании отметил, что Правительство уже подписало положение о мерах поддержки на федеральном уровне. Кроме того, власти обратились к регионам с предложением по формированию программ дальнейшего развития сферы.

«Вот дошло до Санкт-Петербурга. Меры понятные, но то, что анонсировано, до бизнеса дойдет не завтра. Потребуется еще полгода работы», – отметил руководитель предприятия в беседе со СМИ.

Лебедев подчеркнул, что выделение субсидий начнется после подготовки документов на уровне поручений правительства.

«То есть это не помощь бизнесу прямо сегодня. Так быстро не сработает», – добавил руководитель предприятия.

Стоит отметить, что IT-компании в Санкт-Петербурге нуждаются в поддержке уже сейчас. При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым продолжает кормить айтишников «завтраками». Некоторые предприятия могут оказаться на грани банкротства. Другие переедут в регионы, где их сфере оказывают реальную поддержку.