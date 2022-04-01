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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, заявил о кризисе журналистам в четверг на встрече, которая была посвящена вопросам энергетики. Байден отметил, что ситуация стала сложной из-за высоких цен на бензин на АЗС в стране.

При этом лидер США добавил, что Америка – единственная страна, которая всегда превращает любой кризис в удобный случай.

Он отметил, что сейчас ситуация является критической для простых граждан США. При этом в кризисе он обвинил правительство России, которое проводит специальную операцию на территории Украины.

Байден считает, что бензин в США подскочил в цене из-за действий Путина. Он уточнил, что средняя стоимость топлива сейчас выше на один доллар, чем была два-три месяца назад. Также президент добавил, что многие нефтяные компании Штатов сейчас используют критическую ситуацию в своих интересах.

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