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Эдуард Басурин, представитель донбасской Народной милиции, рассказал, что сейчас главные боевые действия в центре Мариуполя прекращены.

Сейчас бои проходят около мариупольского завода «Азовсталь», а также в порту.

Ранее в Народной милиции проинформировали, что украинские военные устроили очередную провокацию в мариупольском порту и совершили поджог корабля «Донбасс».

В ведомстве считают, что вполне вероятно, что скоро зарубежные СМИ, которые подконтрольны Киеву, будут выкладывать в сеть кадры, где будут показаны убитые члены экипажей судов. Так они могут решить в очередной раз дискредитировать российские ВС.

Также Басурин заявил, что в Мариуполе сейчас находится до нескольких тысяч националистов. Они утратили контроль над городом, но оказывают локальное сопротивление.

Ранее представитель батальона «Восток» ДНР сообщал, что ВС России и Донбасса окружили Мариуполь и начали зачищать отдельные районы города.

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