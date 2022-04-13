Ярослав Качинький, глава Польши, заявил о том, что Варшава готова к размещению на территории своей страны американского ядерного оружия. Ситуацию прокомментировал Марат Баширов, экс-председатель Совета министров ЛНР.

Баширов отметил, что если Польша разместит у себя ядерное оружие США, то это приведет к тяжелым последствиям для нее же самой.

Эксперт рассказал, что последствия будут таковы, что Польша окажется под прицелом российских ядерных ракет. И складывается впечатление, что именно этого польские власти желают своим же гражданам.

По мнению Баширова, если США разместят свое оружие в Польше, то Россия может разместить свои ядерные ракеты в Белоруссии, которая находится рядом с Польшей.

Ранее стало известно, что Польша отправила на Украину партию танков Т-72М советского образца, которые были сняты с хранения.