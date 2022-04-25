Критику со стороны некоторых разработчиков встретило решение компании Apple “проредить” цифровой магазин App Store. Корпорация намерена удалить из него все приложения, которые не обновлялись длительное время.

Что входит в понятие “длительное время” в Apple не поясняют. Однако авторы приложений, которые получили соответствующие уведомления, заявляют о сроках в два года.

На то, чтобы обновить продукты, Apple дала их авторам месяц. Все приложения, которые по истечению этого времени не поступят на модерацию, будут автоматические исключены из магазина.

Со слов разработчиков, такая политика со стороны Apple неприемлема. Многие программы, которые длительное время не обновлялись, – результат труда одного или нескольких человек, которым не хватает времени поддерживать все свои проекты. Прежде всего, против решения американской корпорации выступили разработчики мобильных видеоигр.