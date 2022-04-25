Бранко Марцетич, обозреватель, опубликовал в издании Jacobin материал, в котором рассказывает о последствиях антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости.

Автор статьи указывает, что вводимые санкции против России ведут к подрыву доверия к американскому доллару, как мировой резервной валюты.

По мнению экспертов, санкции, которые вводит Вашингтон, пытаясь наказать Россию за спецоперацию на Украине, привели к тому, что другие страны больше не хотят быть зависимыми от доллара США, и в целом финансовой американской системы.

Марцетич называет иронией нанесение серьезного ущерба американскому доллару со стороны самих же властей Штатов.

В результате внешней политики Соединенных Штатов правительства многих стран стали опасаться того, что их зависимость от американского доллара делает их уязвимыми в случае, если начнутся геополитические изменения.