читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский канал NBS сообщил, что принятые антироссийские оказались недейственным способом оказания давления. Введенные ограничения ни разу не повлияли на действия России на мировой арене. Об этом пишет РИА Новости.

Результаты исследований, которые провела Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов, показали, что применение санкций в одностороннем порядке позволяет достичь поставленных целей примерно в 30% всех случаев. И, как правило, это очень «скромные» цели, например, изменение торговой политики.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции в ответ на действия Путина по денацификации и демилитаризации Украины. Основные ограничения затронули банковскую сферу и поставки высокотехнологичной продукции. Многие зарубежные компании покинули российский рынок и прекратили производство на территории страны.

Владимир Путин в ответ на это сказал, что действия США и ЕС приведут к ухудшению жизни миллионов людей во всем мире.

Вам может понравиться

Недвижимость россиян на 100 миллионов евро заморозили в Латвии

Латвия отчиталась о том, как проводится политика антироссийских санкций в стране. Глава Минюста Янис Борданс сообщил, что в стране под ограничения попали почти 50 объектов недвижимости, которые принадлежат гражданам России.

Оборот мясной продукции готовятся ужесточить в России

Министерство сельского хозяйства РФ может изменить порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на мясо. Это может повысить безопасность продукции, но в то же время и увеличить его стоимость. Об этом пишет

Пушилин восхищен человечностью защищающих Донбасс российских военных

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, заявил, что восхищается российскими военнослужащими. С его слов, защитники Донбасса отличаются человечностью. Он добавил, что многие из них потеряли в ходе военных действий своих
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 8 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 апреля – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 16 °C | Подольск: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C |