Американский канал NBS сообщил, что принятые антироссийские оказались недейственным способом оказания давления. Введенные ограничения ни разу не повлияли на действия России на мировой арене. Об этом пишет РИА Новости.

Результаты исследований, которые провела Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов, показали, что применение санкций в одностороннем порядке позволяет достичь поставленных целей примерно в 30% всех случаев. И, как правило, это очень «скромные» цели, например, изменение торговой политики.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции в ответ на действия Путина по денацификации и демилитаризации Украины. Основные ограничения затронули банковскую сферу и поставки высокотехнологичной продукции. Многие зарубежные компании покинули российский рынок и прекратили производство на территории страны.

Владимир Путин в ответ на это сказал, что действия США и ЕС приведут к ухудшению жизни миллионов людей во всем мире.