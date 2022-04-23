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Меры Смольного по поддержке местного IT-сектора вряд ли окажутся эффективными, заявил глава компании IT-Jurist Алексей Шаталов.

По его словам, руководство города во главе с Александром Бегловым хоть и выделило 2 миллиарда рублей, однако не стоит рассчитывать на эти средства. Их в любом случае не хватит. Компаниям лучше опираться на поддержку федерального центра.

«Конечно, IT-компании нуждаются в максимальной свободе и минимальной налоговой нагрузке, что в принципе дух этого указа и закреплял: отсутствие проверок, минимальные проценты по кредитам, возможность получения ипотеки по льготным ставкам», — сказал он.

Вместе с тем специалист добавил, что в этом отношении стоит брать пример с Москвы. Там размеры поддержки значительно выше, а нужные решения принимаются быстрее. Другими словами, столичный регион лучше ощущает малейшие колебания на рынке, резюмировал он.

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