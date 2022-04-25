Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в апреле смог подняться на несколько строчек в ежемесячном рейтинге репутации российских губернаторов. Теперь градоначальник занимает не 85-е, а 78 место.

В рейтинге аналитической службы Сервиса измерения репутации PRAVDASERM лидирует руководитель Тамбовской области Максим Егоров. Беглов продолжает находиться в конце списка, но при этом он поднялся на несколько пунктов.

Эксперты связывают «успех» градоначальника с естественным исчезновением проблем с уборкой снега. Однако губернаторская повестка в Петербурге продолжает носить резко негативный характер. Жители Северной столицы выражают недовольство ростом цен, отсутствием поддержки бизнеса, а также провалившейся транспортной реформой.

На рейтинг Беглова могла повлиять и недавняя информационная кампания Смольного. В СМИ появилась информация, что правительство могло выделить около 200 млн рублей на обеление репутации действующего губернатора.