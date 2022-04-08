Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли поддержал наращивание постоянных баз и войск США в Европе, особенно в восточной части континента – для противостояния России. Об этом сообщает Air Force Magazine (AFM). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Накануне высший генерал Пентагона, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли, выступая в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, заявил, что Европа «переживает потенциально поворотный момент в своей истории», и отметил, что «как правило, военное присутствие США в регионе является самым сильным сдерживающим фактором».

В этом отношении Милли повторил мнение, высказанное руководителем Европейского командования США генералом ВВС Тодом Д. Уолтерсом, который неделю назад заявил Конгрессу, что после того, как европейские страны скорректируют свой собственный вклад в оборону по всему континенту, США сделают то же самое. Но если Уолтерс тогда отказался сказать, считает ли он, что увеличение американского военного присутствия должно быть постоянным или ротационным, Милли объявил, что должно быть сочетание того и другого.

«Моя рекомендация – создавать новые постоянные базы, но не размещать там войска на постоянной основе. Таким образом, можно получить оптимальный эффект от выгод как постоянства, так и ротационного, циклически повторяющегося чередования экспедиционных сил. Передовые базы будут полноценно функционировать, но при этом не нужно будет нести расходы на семейные переезды, школы, жилье и тому подобное», – сказал Милли в ответ на вопрос конгрессмена Майка Роджерса (республиканца от штата Алабама).

Законодатели и Милли отметили, что несколько стран Восточной Европы (включая Польшу, Литву и Румынию) зашли уже так далеко, что предложили самостоятельно построить и оплатить постоянные базы для использования их войсками США.

«Они очень, очень хотят создать постоянные базы для США. Они будут строить их, они будут платить за них и так далее, чтобы мы могли регулярно проводить там ротацию войск. Таким образом, вы получаете эффект постоянного присутствия сил, но реально солдаты, матросы, летчики и морские пехотинцы будут находиться там постоянно в течение максимум двух или трех лет», – пояснил Милли.

В то же время министр обороны США Ллойд Дж. Остин III, прибывший на слушания в Конгрессе вместе с Милли, никак не стал высказываться насчет того, поддерживает ли он идею Милли. Вместо этого он отложил любые решения о базировании в Европе до обсуждения с НАТО.

«Сейчас НАТО проводит процесс, чтобы действительно оценить, как, по нашему мнению, может измениться архитектура безопасности в регионе в обозримом будущем. Если НАТО сочтет уместным внести изменения, то мы, безусловно, будем частью этого. Наша цель – убедиться, что мы продолжаем успокаивать наших союзников и партнеров, особенно тех, кто находится на восточном фланге, и прежде всего – в Балтийском регионе», – сказал Остин.

AFM напоминает, что присутствие войск США в Европе резко сократилось с 1991 года, после окончания холодной войны, затем последовало еще одно заметное сокращение, когда Америка оказалась вовлеченной в конфликты на Ближнем Востоке. «До недавнего времени на европейском континенте находилось около 60 000 военнослужащих США, что составляет примерно пятую часть величины военного присутствия в 1980-х годах и чуть меньше половины от численности на рубеже 1990-х – начала 2000-х годов», – указывает издание.

Однако недавно эта цифра вышла на рубеж около 100 000 человек, поскольку в регион были направлены войска США, мотивируя это «укреплением восточного фланга НАТО». «Я не могу назвать лучшего сигнала, который мы могли бы послать нашим союзникам и Путину о нашей приверженности НАТО, чем этот вопрос о базировании», – сказал по этому поводу конгрессмен Роджерс.