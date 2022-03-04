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Некоторые российские знаменитости публично высказались против вынужденной спецоперации России по защите жителей Донбасса. В их число вошли телеведущий Иван Ургант и певец Сергей Лазарев.

Звездные коллеги осудили знаменитостей, которые «стыдятся» за Россию, но при этом восемь лет молчали и ничего не говорили об ужасах Донбасса.

«Какой позор, какое лицемерие!» — высказалась актриса Юлия Михалкова, которая не понимает, как знаменитостям может быть «стыдно за Россию».

Позицию Михалковой поддержали писатели Вячеслав Коновалов и Александр Конторович. Они напомнили возмущенным артистам, что в Донбассе все эти долгие восемь лет страдали дети.

Российский лидер Владимир Путин начал спецоперацию 24 февраля. В обращении к гражданам страны он заявил, что другого выхода просто не было. Иные попытки добиться мира не увенчались успехом, пришлось действовать оперативно и решительно.

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  • Анна
  • 01.03.2022
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