Группа активистов, проживающих на Тайване, выступила со своим предложением о необходимости сближения с материковым Китаем и о дальнейшем полном воссоединении.

Жители острова отметили, что устали от постоянного давления со стороны Соединенных Штатов на свое государство.

Леонид Крутаков, политический эксперт, прокомментировал сложившуюся ситуацию в регионе и пояснил, что на данный момент Пекин в теории может начать в Тайване точно такую же операцию, что Россия сейчас проводит на территории Украины.

При этом известно, что пока власти Китая планируют присоединить к себе Тайвань мирным способом, а вариант с независимостью не рассматривается вовсе.

Этот остров важен для Пекина. Крутаков сопоставил его важность для Китая с важностью полуострова Крым для России.

Ранее было опубликовано сообщение представителя министерства обороны Китая, в котором он заявил, что Китай никогда не признает независимость Тайваня.