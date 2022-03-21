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Болгарское правительство предупредило своих граждан, проживающих в черноморских районах страны, о том, что необходимо проявлять осторожность. Причина – в существующей опасности подрыва судов из-за украинских морских мин, которые были сорваны с тросов штормом. Информацию сообщили в пресс-службе администрации республики.

В сообщении говорится, что жителям районов Добрича, Варны и Бургаса важно быть бдительными. Если в воде или на берегу будут обнаружены подозрительные объекты сферической формы, важно срочно сообщить об этом в экстренные службы.

Также указывается, что власти Болгарии в полной мере контролируют морские границы своей территории и находятся в готовности по проведению спецопераций, если понадобится обезвреживать украинские морские мины.

Ранее корабли в Черном море сделали предупреждение о существующей угрозе подрыва на дрейфующих минах украинских ВМС. Обращение направлено всем судовладельцам региона, а речь идет о снарядах в количестве около 420 штук.

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