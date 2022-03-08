Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Милош Земан, чешский президент, рассказал о награждении президента Украины, Владимира Зеленского, высшей наградой своей республики. Украинского лидера удостоили ордена Белого льва. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в Чешском телевидении.

В сообщении говорится, что таким образом Милош Земан выполнил пожелания одного из парламентариев Чехии. Предполагается, что Зеленский сможет получить свою награду 28 октября. Именно в этот день Чешская Республика празднует день своего образования.

Орден Белого льва учредили в Чехии еще в 1922 году. Награда выдают иностранным лицам, а также выдающимся деятелям общества и в сфере политики за определенные заслуги перед Чехословакией.

На данный момент на территории Украины полным ходом идет специальная операция ВС России. Она началась две недели назад, 24 февраля, по приказу российского президента и направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Вам может понравиться

Россиянам рекомендуют покупать импортную бытовую технику прямо сейчас

Сергей Суверов, инвестиционный стратег компании «Ари Капитал», рассказал, что если есть необходимость в приобретении для дома бытовой техники, то важно это сделать прямо сейчас. Но только при том условии, что

НАТО первыми нарушили международное право в Югославии

Андреа Котарак, депутат Европейского парламента от Франции, сделал заявление, в котором обвинил НАТО в нарушении международного права. Котарак рассказал, что страны, входящие в состав Альянса, в первую очередь пошли на

Япония обеспокоена ситуацией вокруг ядерной установки в Харькове

Фумио Кисида, занимающей пост премьера Японии, рассказал об обеспокоенности страны вокруг украинской ядерной установки на территории Харькова. Информацию сообщает РИА Новости. Со слов политика, сложившаяся сегодня ситуация вызывает серьезное беспокойство.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – переменная облачность, до -9 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 8 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 8 марта – пасмурно, до 4 °C |