Милош Земан, чешский президент, рассказал о награждении президента Украины, Владимира Зеленского, высшей наградой своей республики. Украинского лидера удостоили ордена Белого льва. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в Чешском телевидении.

В сообщении говорится, что таким образом Милош Земан выполнил пожелания одного из парламентариев Чехии. Предполагается, что Зеленский сможет получить свою награду 28 октября. Именно в этот день Чешская Республика празднует день своего образования.

Орден Белого льва учредили в Чехии еще в 1922 году. Награда выдают иностранным лицам, а также выдающимся деятелям общества и в сфере политики за определенные заслуги перед Чехословакией.

На данный момент на территории Украины полным ходом идет специальная операция ВС России. Она началась две недели назад, 24 февраля, по приказу российского президента и направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.