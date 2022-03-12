Большинство петербургских предпринимателей рискуют остаться без поддержки Смольного, как это было в период пандемии коронавируса. На днях губернатор Александр Беглов представил антикризисный план, заявив о намерении помогать столкнувшемуся с «беспрецедентными санкциями» бизнесу.

«Помогаем предприятиям и компаниям адаптироваться к кризисным ситуациям и быстро меняющейся обстановке в экономике. Главная задача сегодня – сохранить рабочие места», – сказал градоначальник в ходе рабочей встречи с предпринимателями.

При этом глава Смольного пообещал использовать имеющийся опыт, намекая на ухудшение экономической ситуации в связи с распространением COVID-19. Однако работу чиновников в тех условиях нельзя назвать удовлетворительной. Нелогичные ограничения привели к разорению и закрытию множества предприятий.

Осенью 2021 года на фоне очередной вспышки заболеваемости Смольный одновременно ввел жесткие ограничения и четыре специальных пакета поддержки. Досуговые заведения, рестораны с кафе были вынуждены нарушать комендантский час и платить огромные штрафы. В противном случае они могли лишиться всей прибыли.

За год в Северной столице закрылись свыше 17 тысяч малых и средних предприятий. Долговая нагрузка бизнеса по итогам 2021 года составила 162 млрд рублей. Городские СМИ сообщили о высоком уровне безработицы среди населения.

Выходит, все это время Смольный говорил о поддержке предпринимателей лишь для вида, так как 80% из них так и не дождались финансовой помощи и льгот. Исполнительные органы подверглись жесткой критике со стороны рестораторов, и сейчас ситуация может повториться. Команда губернатора Александра Беглова не потрудилась разработать конкретные предложения и обезопасить горожан от возможных экономических последствий.