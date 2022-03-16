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На территории Украины идет специальная операция, которую начали военнослужащие РФ по указу российского президента 24 февраля. Василий Дандыкин, военный эксперт и капитан первого ранга запаса, в ходе интервью агентству ФАН, рассказал, что на Западе шокированы тем, насколько подготовлена российская армия и насколько высока ее боеспособность.

Дандыкин рассказал, что западные партнеры были очень сильно удивлены при столкновении с военнослужащими России. До этого момента большинство аналитиков не могли оценить возможности ВС РФ в полной мере. Военный эксперт отметил, что западные наемники думали, что едут воевать с дикарями.

До действий на Украине Россия неоднократно показывала свое вооружение, однако многие считали его лишь декорациями.

Теперь же Россия продемонстрировала, что умеет вести боевые операции в соответствии с современными стандартами.

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