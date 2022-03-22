Алексей Леонков, военный эксперт, прокомментировал недавние действия российских ВС на Украине, когда были применены гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Он отметил, что их использовали для ликвидации военного склада ВСУ, который находился в одном из поселений Ивано-Франковской области. Результат применения гиперзвуковых российскими военнослужащими поразил страны Запада, и в частности Германию.

Леонков пояснил, что уничтоженные склады раньше служили для хранения ядерных боеприпасов, поэтому они были возведены таким образом, чтобы остаться целыми даже при ядерном взрыве.

Однако «Кинжал» не является ядерным оружием. Ракета за счет своей гиперскорости имеет ультравысокую проникающую способность. Российские ВС при помощи «Кинжала» пробили все бетонные стены и ликвидировали украинский склад.

Запад был не готов к наличию таких возможностей у России.