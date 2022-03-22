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Ярослав Богданов, занимающий пост председателя Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах, рассказал о намерениях стран Запада отдать все замороженные активы России пострадавшему от ее действий Киеву. И для того, чтобы это предотвратить, требуется оспаривание каждого решения и каждого ареста. Богданов считает, что важно создавать прецеденты. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению эксперта, Россия имеет минимальные шансы вернуть свои средства в скором будущем. Для этого необходимо прийти к общему решению ситуации на территории Украины, которое устроит все три стороны, в том числе и страны Евросоюза.

Страны Запада ввели новые санкции против России после того, как наш президент Владимир Путин объявил о проведении демилитаризации Украины. В результате замороженными оказались около 300 млрд долларов золотовалютных российских резервов. По заявлению Министерства финансов РФ, это практически их половина. Под западными ограничениями оказались и счета, недвижимое имущество и зарубежные активы крупного бизнеса и некоторых физических лиц.

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