Жители ЛДНР были вынуждены оставить свои дома и начать новую жизнь в Северной столице. В середине февраля предприниматель Евгений Пригожин приобрел пять домов для беженцев из ЛДНР. Корреспондент «Народных Новостей» узнал, как переселенцы обустраиваются на новом месте.

Сразу после начала спецоперации России на территории Украины появились сообщения о том, что российские регионы готовятся принять беженцев. Бизнесмен Евгений Пригожин приобрел пять домов в Петербурге – именно в них будут жить те, кто покинул ЛДНР.

«Не могу остаться безучастным к ситуации, в которой оказались эвакуированные граждане Донецкой и Луганской областей», – отметил предприниматель.

Одна из беженцев – Екатерина Глова – не смогла не прокомментировать ситуацию. На данный момент ее семья расположилась в пункте временного размещения и готовится к переезду в Северную столицу.

«Хотим добавить еще большое спасибо организаторам, кто в этом помог, чья это была идея, мы очень благодарны, и это мы озвучим еще не раз, потому что такого счастья не каждому удается испытать», – сообщила женщина.

Еще одна из беженок выразила надежду, что они с семьей смогут встать на ноги, получив дом в Петербурге. Женщина призналась, что до сих пор не может поверить в такое удачное стечение обстоятельств.

«Конечно, хотелось бы уже знать, что ты уже все, дома, уже хоть чуть-чуть стать на ноги. Не быть в подвешенном состоянии. Детей в школу хотим отправить, в садик, на работу тоже хочется выйти», – сказала она.

Новые жители Санкт-Петербурга готовятся к переезду из приемных пунктов. В ближайшее время им предстоит обживать новые дома.