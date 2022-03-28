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Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, рассказала, что беженцы из Украины, которые сейчас находятся в Польше и желают уехать на территорию России, насильно удерживаются польскими властями.

Захарова добавила, что на Украине гуманитарные коридоры полностью закрыты националистическими батальонами. По этой причине украинские граждане не имеют возможности сразу же выехать на российскую территорию и у них больше нет варианта, кроме как ехать в Польшу.

Но потом, когда оказавшиеся в Польше украинцы высказывают желание уехать в Россию, им этого не дают сделать. Основанием называют отсутствие у этих людей выездных документов.

На территории Украины сейчас продолжается ведение специальной операции военными силами России. Основная задача этих действий – демилитаризация страны. Представители Министерства обороны РФ обнародовали документы, которые доказывают, что Киев готовил новую силовую операцию против ДНР и ЛНР.

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