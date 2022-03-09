Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, высказала свое мнение о том, что рестораны McDonald’s временно прекратили свою работу в городах России.

В своем канале Телеграм Мария Захарова процитировала пост «умного, образованного, порядочного человека», в котором говорится о том, что вместе McDonald’s из России ушла вся жизнь и надежда.

Далее Мария Захарова отметила, что надежду при этом не убили сожженные заживо люди в Одессе, убитые дети после нападения террористов и бесчинств экстремистов в конце 20 и начале 21 века.

Ранее Крис Кемпчински, генеральный директор McDonald’s, сообщил, что компания временно приостанавливает работу 850 ресторанов на территории России. Известно, что в нашей стране в этих заведениях работает 62 тысячи сотрудников.

До этого и компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, проинформировала, что приостанавливает свое развитие в России.