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Согласно статистике Смольного, на 2 марта первичным компонентом вакцины удалось привить лишь 20 подростков. Всего по городу первично привиты 3335 детей, а 1539 из них закончили полный курс вакцинации.

За сутки в Петербурге привили от ковида только 20 подростков

Ранее количество ежедневно получающих прививки детей было гораздо больше. По данным на 28 февраля за сутки было вакцинировано 90 подростков, до этого, в среднем, по 100-120 несовершеннолетних ставили первичную дозу.

Данные свидетельствуют о том, что глава Смольного Александр Беглов провалил прививочную кампанию среди детей. Такими темпами потребуются десятилетия, чтобы городские власти выполнили план по вакцинации подростков.

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