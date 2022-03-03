За сутки в Петербурге привили от ковида только 20 подростков

Согласно статистике Смольного, на 2 марта первичным компонентом вакцины удалось привить лишь 20 подростков. Всего по городу первично привиты 3335 детей, а 1539 из них закончили полный курс вакцинации.

Ранее количество ежедневно получающих прививки детей было гораздо больше. По данным на 28 февраля за сутки было вакцинировано 90 подростков, до этого, в среднем, по 100-120 несовершеннолетних ставили первичную дозу.

Данные свидетельствуют о том, что глава Смольного Александр Беглов провалил прививочную кампанию среди детей. Такими темпами потребуются десятилетия, чтобы городские власти выполнили план по вакцинации подростков.