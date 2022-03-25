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Дмитрий Рогозин, занимающий пост генерального директора компании «Роскосмос», прокомментировал новые антироссийские санкции, которые ввело японское правительство. Он отметил, что принятые ограничения со стороны Японии не скажутся негативно и не смогут отодвинуть сроки выпуска космических спутников в России.

Дмитрий Рогозин сообщил, что эти санкции не стали неожиданными. Введенные ограничения можно обойти при помощи принятой программы импортозамещения, поэтому политика японских властей никак не скажется на сроках выпуска российских космических устройств, как бы им этого не хотелось.

Глава «Роскосмоса» отметил, что новые санкции со стороны Японии затронули корпорацию космического приборостроения в наше стране. Он добавил, что цель новых санкций – остановить работу организации по выполнению оборонного заказа государства, а также сорвать госконтракты по созданию спутников.

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