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Научный сотрудник Международного института исследования проблем мира, рассказал, что Токио сейчас может совершить ошибку и пойти по пути Украины. По мнению Рюдзи Исида, Япония может точно так же стать марионеткой Соединенных Штатов.

Специалист во время проведения семинара рассказал, что Китай всегда придерживается концепции поддержания мирных отношений в тех случаях, когда решаются международные вопросы. Относительно же взаимоотношений с Японией, данная концепция проявляет себя в отказе от военных репараций, а также амнистии военных преступников.

По мнению Рюдзи Исида, Токио и Вашингтон больше не соблюдают эти принципы, как и заключенные ранее международные соглашения. Также эксперт отметил, что власти Японии и США пытаются изменить статус-кво и требуют применения силы, чтобы урегулировать проблемы в Тайване.

Научный сотрудник добавил, что Япония идет по опасному пути повторения украинских ошибок и легко может стать стратегической «пешкой» американского правительства. Он призвал власти Токио наладить дипломатические связи с правительством Китая.

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