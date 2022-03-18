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Хирокадзу Мацуно, генсек японского правительства, не дал конкретного ответа на вопрос о японском военнослужащем, который добровольно отправился на Украину.

Мацуно отметил, что ему известно об этом из СМИ, но он не будет комментировать их сообщение. Ранее японские власти сделали предупреждение для всех своих граждан о том, что необходимо в срочном порядке покинуть территорию Украины.

Когда генеральному секретарю задали вопрос, со всеми ли своими гражданами разобрались власти Японии, он ответил, что воздержится от ответа.

В феврале украинское посольство на территории Японии обратилось к японским гражданам и призвало их принять участие в военных действиях на Украине в качестве добровольцев. Поехать согласилось около 70 бывших военнослужащих, которые ранее находились в составе японских Сил самообороны.

После этого власти Японии вызвали к себе украинского посла и вынесли ему представление относительно этого призыва. Далее на портале украинского посольства информация с призывом к японцам вступать в Иностранный легион была удалена.

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