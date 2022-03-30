Компания “Яндекс” приостановила тесты беспилотных автомобилей за пределами России. 6 сотрудников в США, которые проводили соответствующие испытания, были уволены.

Об этом сообщили представители “Яндекса”, подчеркнув, что такое решение было принято после консультации с юристами департамента транспорта штата Мичиган, где проводились исследования. Тесты беспилотных автомобилей проводились в городе Энн-Арбор по специальной лицензии, американские власти действие лицензии приостановили в начале марта – утверждают в “Яндексе”.

Однако представители властей Мичигана информацию о приостановке лицензий не подтвердили, указав, что российская компания располагает действующими номерными знаками на автомобили и может продолжать тесты.

Кроме этого, “Яндекс” уволил также больше 20 сотрудников, которые в штатах Огайо и Аризона занимались тестирование роботов-доставщиков. Испытания проходили на территориях университетских кампусов.

Между тем тестирование беспилотных автомобилей от “Яндекса” вряд ли прекратится совсем. Компания проводит подобные испытания не только в США, но и в России и Израиле.