Операционная система Windows 11, возможно, станет подталкивать пользователей обновить компьютеры, если сочтёт, что системные требования недостаточны. Тестировщики новой “оси” обратили внимание на сообщение, которое появляется на рабочем столе при установке системы.

Если компьютер не отвечает необходимым требованиям, запись об этом в виде ватермарки располагается в правом нижнем углу экрана над панелью задач. Запись гласит, что системные требования не выполнены и предлагает перейти в настройки системы, чтобы получить больше информации. Тестировщики указывают, что запись эта никак не убирается и находится на рабочем столе постоянно.

Впрочем, будет ли такое напоминание внедрено в финальную сборку новой операционной системы, пока неизвестно. Участвующие в инсайдерской программе Microsoft пользователи отмечали, что сообщение в нижнем правом углу появляется далеко не у всех, а если и возникает, то только при установке необязательных обновлений.