В мессенджере WhatsApp может появиться новая функция. Она позволит пользователям обмениваться файлами до двух гигабайт прямо в чате. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Функцию обнаружили в некоторых бета-версиях WhatsApp как на телефонах от Apple, так и на смартфонах, работающих на операционной системе Android. Тестировщики обратили внимание, что можно отправлять файлы большого размера – сейчас всем пользователям мессенджер позволяет обмениваться файлами, которые не превышают 100 мегабайт.

Примечательно, что пока опция доступна только небольшому числу тестировщиков из Аргентины. Будут ли такую функцию внедрять для остальных пользователей, пока неизвестно.

Специалисты предполагают, что сейчас WhatsApp ищет возможности конкурировать с другими мессенджерами на рынке. К слову, функция отправки больших сообщений не новая. К примеру, такая возможность уже есть в мессенджере Telegram.