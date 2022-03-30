В бюджетной заявке ВВС США на 2023 финансовый год нет запроса на закупку давно и широко рекламируемых гиперзвуковых ракет. Вместо этого департамент Пентагона по ВВС требует выделения дополнительных средств на исследования, что стало официальным свидетельством признания провала американской программы испытаний боеспособных систем гиперзвукового оружия воздушного базирования, которую ранее намечалось завершить в 2022 финансовом году.

Сообщая эту информацию, ведущий американский военный портал Defense News постарался избежать напоминаний о трех подряд неудачах, которые постигли испытательные пуски прототипа AGM-183A в 2021 году, пытаясь представить вопрос принятия на вооружение гиперзвуковых систем как «пока что не особо приоритетный» по сравнению с другими программами новых вооружений для ВВС США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Бюджетное предложение на 2023 финансовый год, которое администрация Байдена опубликовала в понедельник, направлено на увеличение расходов на разработку гиперзвуковых прототипов с почти 509 миллионов долларов, утвержденных законодателями в 2022 финансовом году, до 577 миллионов долларов в 2023 году.

От ведомства, отвечающего за ВВС США, в данной бюджетной заявке также запрошено финансирование на пополнение запасов управляемых боеприпасов, закупку ракет для уничтожения кораблей и крылатых ракет воздушного базирования, а также на дальнейшую разработку межконтинентальной баллистической ракеты следующего поколения.

Заместитель госсекретаря по ВВС Министерства обороны США Джина Ортис Джонс отметила, что запрос на дополнительные исследования, разработки, испытания и оценку гиперзвуковых систем показывает, что служба по-прежнему «привержена» созданию двух своих перспективных платформ – AGM-183A (или так называемая программа ARRW) и крылатой ракеты Hypersonic Attack (по программе HACM).

«Но ВВС не планируют закупать в свой арсенал боеготовые ARRW, которые считаются ведущей и наиболее продвинутой программой гиперзвукового оружия США, в течение 2023 года, и служба пересмотрит эту программу на последующие годы», – вынужденно признают в Defense News. Изданию на сей раз пришлось «забыть», что ранее оно десятки раз в своих прежних публикациях напоминало в связи с ARRW, что ВВС США готовится их «принять на вооружение до конца 2022 года».

Сейчас в Defense News лишь констатировали, что «небольшая часть» оставшегося финансирования закупок ARRW «в этом году, по всей видимости, будет перераспределена на исследования и разработки». Совокупный законопроект о военных расходах на 2022 год, принятый Конгрессом США ранее в этом месяце, оставил в силе расходы в 161 миллион долларов, которые Пентагон первоначально запросил для закупки боеготовых ARRW, но передал половину этой суммы RDT&E (то есть на продолжение тестирования прототипов).

«Законодатели указали на неудачи и задержки тестирования, которые отбросили программу. По мнению Конгресса, этот шаг был сделан после консультации с ВВС. В последние месяцы министр ВВС Фрэнк Кендалл неоднократно заявлял, что службе необходимо вновь определиться с непростыми вопросами – о роли гиперзвуковой техники в арсенале ВВС и о том, рентабельны ли они для целей, по которым Соединенные Штаты могут захотеть нанести удар», – пишет Defense News.

Между тем, программа ВВС США по разработке межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения для замены устаревшей Minuteman III, запросила получить в 2023 году увеличение на 1,1 миллиарда долларов – до общей суммы в более чем 3,6 миллиарда долларов. В ВВС заявили, что это позволит им достичь начальной оперативной готовности платформы в 2029 году.

ВВС США также хотят добавить 128 миллионов долларов на покупку 4200 высокоточных планирующих боеприпасов JDAM (годом ранее служба запрашивала закупку 1919 боеприпасов). Это увеличит общее финансирование закупок JDAM до 252 миллионов долларов. На брифинге с журналистами генерал-майор Джеймс Печчиа, заместитель помощника госсекретаря по бюджету сказал, что ВВС в настоящее время «наверстывают» производство JDAM после снижения темпов производства в 2021 и 2022 годах.

В бюджет для ВВС США также будет добавлено 119 миллионов долларов на покупку 28 противокорабельных ракет большой дальности LRASM, которые не были профинансированы на 2022 год.

Кроме того, запрошено предоставление 785 миллионов долларов (на 74 миллиона долларов больше, чем в бюджете 2022 года), на покупку 550 крылатых ракет увеличенной дальности JASSM-ER. По словам Печчиа, такое увеличение станет финансировать выпуск JASSM-ER на максимальной производственной мощности.

Финансирование программы закупок крылатых ракет «дальнего противодействия» (AGM-181 LRSO) также увеличится более чем на 50%: с 599 миллионов долларов, утвержденных в сводном бюджете на 2022 год, до 929 миллионов долларов в бюджетной заявке на 2023 год.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод основных положений статьи Breaking Defense о решении администрации Байдена свернуть программу создания нового типа крылатых ракет морского базирования, принятую при Трампе.