Вариант BA.2 штамма коронавируса “омикрон” (иначе вариант называют “стелс-омикроном”) приводит к заражению ковидом, симптомы которого напоминают пищевое отравление. Об этом заявил врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв.

Специалист отметил, что расстройства желудочно-кишечного тракта при “стелс-омикроне” встречаются также часто как и традиционные коронавирусные симптомы вроде повышенной температуры, кашля, усталости и так далее. Для инфицированных указанным вариантом коронавируса характерны также тошнота, боли в животе и рвота. И при таких проявлениях ковид можно с лёгкостью спутать с пищевым отравлением, сказал Соловьёв.

Врач также указал, что потеря обоняния – один из наиболее характерных симптомов ковида – у пациентов стал встречаться относительно редко. Однако, он по-прежнему является одним из основных маркеров, по которым можно распознать ковид. В других случаях необходимо подтверждение лабораторными тестами.