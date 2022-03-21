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В стамбульском аэропорту правоохранительные органы задержали известного вора в законе по кличке Цико. Настоящее имя мужчины – Теймураз Гоголашвили, но у него были при себе поддельные документы личности.

По информации портала «ПраймКрайм» авторитет в криминальных кругах из Кутаиси пытался улететь из Стамбула в одну из стран Евросоюза. Однако не смог пройти проверку документов. Что ожидает преступника далее, не сообщается.

Известно, что Теймураза Гоголашвили признали авторитетом в местах отбывания наказания, когда он был лишен свободы во второй раз в возрасте 22 лет. В конце 80-годов прошлого века Гоголашвили посадили в тулунскую «крытую» тюрьму, где на тот момент отбывало наказание большое количество высокопоставленных преступников в воровской среде. Среди них был и Вячеслав Иваньков, известный в преступном обществе как Япончик.

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