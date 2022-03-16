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Роман Насонов, военный эксперт, объяснил, почему западные наемники, которые едут на Украину для участия в боевых действиях, являются неэффективными. Об этом рассказывает RT.

С его слов, эти бойцы не имеют возможности влиться в единый коллектив, поскольку у них отсутствует единый устав, нет боевой спайки и боевой выучки.

Наемные военнослужащие – это одиночки. Они говорят на разных языках, у них нет единого мультиязыка, на котором они могли бы разговаривать между собой. К тому же, по условиям контракта, который наемники заключают с украинским правительством, они имеют право уехать из зоны боевых действий в любые двое суток. Отсюда следует сделать соответствующие выводы, сказал Насонов.

Ранее поступила информация, что подразделения российских воздушно-десантных войск захватили опорный пункт националистических батальонов и иностранных наемных войск в районе села Гута-Межигорская в Киевской области Украины.

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