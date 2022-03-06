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Украинская армия в результате натиска войск России отступает и вынуждена бросать свое оборудование и военную технику, которые являются довольно дорогостоящими. Портал «Русская весна» сообщает, что все то, что брошено, попадает в руки военных Луганской Народной Республики. По содержимому найденного арсенала становится понятно, что дорогие виды оборудования, вооружения и военной техники были присланы странами Запада с целью оказания помощи Украине.

В сообщении говорится, что военные Луганской Народной республики находят управляемые противотанковые ракеты под названием NLAW. В находках присутствуют и тепловизионные прицелы Archer, а также противобункерные гранатометы SMAW-D.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ситуация складывается так, что в ходе отступления украинские военные в ряде случаев бросают не только дорогостоящее вооружение, но и своих раненых солдат.

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