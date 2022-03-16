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Двое военных из бельгийской армии уехали на территорию Украины самовольно, чтобы принять участие в боевых действиях в качестве наемников. Они вступили в состав сформированного украинскими властями иностранного легиона, несмотря на все предостережения Министерства обороны.

По данным, которые подтвердили в военном бельгийском ведомстве, один военный перед тем, как отправиться на Украину, написал заявление об увольнении из ВС. Второй же поехал самовольно, не посчитав нужны оформить свое увольнение. Именно против него в бельгийском министерстве обороны заведено дело по статье дезертирство.

Людивин Дедондер, министр обороны Бельгии, рассказала, что если один военный оповестил о своем желании поехать воевать на территории Украины, то второй – никого не оповестил и не уволился. По этой причине второй военнослужащий признан дезертиром.

По информации министра оба наемника поехали защищать Украину, не имея с собой никакого оружия.

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