Двое военных из бельгийской армии уехали на территорию Украины самовольно, чтобы принять участие в боевых действиях в качестве наемников. Они вступили в состав сформированного украинскими властями иностранного легиона, несмотря на все предостережения Министерства обороны.

По данным, которые подтвердили в военном бельгийском ведомстве, один военный перед тем, как отправиться на Украину, написал заявление об увольнении из ВС. Второй же поехал самовольно, не посчитав нужны оформить свое увольнение. Именно против него в бельгийском министерстве обороны заведено дело по статье дезертирство.

Людивин Дедондер, министр обороны Бельгии, рассказала, что если один военный оповестил о своем желании поехать воевать на территории Украины, то второй – никого не оповестил и не уволился. По этой причине второй военнослужащий признан дезертиром.

По информации министра оба наемника поехали защищать Украину, не имея с собой никакого оружия.