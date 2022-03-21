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В Бурятии пройдет суд, где изберут меру наказания для местного жителя 37 лет. Мужчину обвиняют в избиении пенсионера, которое привело к смерти последнего.

Происшествие произошло в августе прошлого года. Обвиняемый ехал в качестве пассажира на автомобиле со своей супругой, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. По дороге его не устроила скорость автомобиля, который ехал впереди.

При остановке на светофоре мужчина подошел к медленно ехавшему автомобилю и начал нападать на пожилого водителя. В том же автомобиле находился сын пенсионера, который тоже был избит. Далее нападавший ударил пенсионера камнем по голове, после чего потерпевший умер через в больнице, спустя несколько дней.

При расследовании обвиняемый говорил, что оборонялся. Однако следствием обнаружены записи видеонаблюдения, которые опровергли слова нападавшего.

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