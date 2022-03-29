Читатели популярного французского издания Le Figaro раскритиковали президента Соединенных Штатов Америки за то, что он нелестно высказался в сторону президента России. В комментариях французы поддержали своего лидера, Эммануэля Макрона, который порекомендовал Байдену быть более сдержанным и не бросаться подобными словами.

Граждане Франции уверены, что Байден, отзываясь таким образом о российском лидере, вызовет только дальнейшую эскалацию украинского конфликта. Но при этом читатели французского издания сделали предположение, что правительству США выгодно затягивание конфликтной ситуации на Украине.

Также комментаторы выразили благодарность Макрону за то, что он не поддается давлению Байдена. Они назвали американского главу «катастрофой», а его выпады в сторону президента России опасными и бесполезными.

Комментирующие предположили, что Байден совместно с Зеленским могут втянуть Францию в международный ядерный конфликт. Поэтому они призывают Макрона не быть солидарным с политиками этих стран.