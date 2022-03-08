Правительство Италии рассказало о своих планах по размещению беженцев из Украины. Им предоставят дома, которые ранее власти изъяли у итальянской мафии. Информацию сообщает издание Le Figaro.

Лучана Ламорджезе, занимающая пост руководителя МВД Италии, отметила, что ее ведомство управляет жилым фондом, которое ранее было изъято у представителей мафии. Объекты, которые сейчас есть в наличии, будут проанализированы, и далее их будет можно использовать в качестве временного крова для украинских беженцев.

По информации итальянских средств массовой информации, за последнюю неделю в страну приехало около 17 тысяч граждан Украины.

Ранее стало известно, что около 136 тысяч беженцев приехали в Молдавию. Больше половины из них уже уехала в другие страны ЕС, при этом около 50 тысяч украинцев размещены в городах Молдавии.